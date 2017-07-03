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03.07.17 11:46 На улице Сурикова на проезжую часть рухнуло дерево





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"Экология плохая, плюс когда брусчатку делали, площадь питания очень маленькая у дерева получилась, из-за этого болеет и гниёт. По факту, как будут падать - будем спиливать, новенькое что-нибудь сажать, может быть", - пояснил мастер управления зелёного строительства Александр Михайлов.







В Красноярске рухнул тополь. Дерево росло в центре, на улице Сурикова, чудом ствол не задел прохожих и припаркованные автомобили. Специалисты управления зелёного строительства приехали быстро, они отмечают - тополь сгнил изнутри, очевидно, что в таком же состоянии находятся и другие деревья вдоль магистралей на Мира, Маркса и пересекающим улицам. Насаждениям больше 50 лет, большинство вылечить уже не удастся."Экология плохая, плюс когда брусчатку делали, площадь питания очень маленькая у дерева получилась, из-за этого болеет и гниёт. По факту, как будут падать - будем спиливать, новенькое что-нибудь сажать, может быть", - пояснил мастер управления зелёного строительства Александр Михайлов.











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