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НОВОСТИ | Спорт





04.07.17 08:55 Сборная России по фристайлу провела мастер-классы в красноярском шатре Универсиады



Фото
В Красноярский край сборная России по фристайлу приехала на тренировочные сборы перед Олимпиадой, которая пройдёт уже в следующем году в Корее. Но сначала спортсмены провели открытую тренировку для красноярцев.

- Специально выделили время, чтобы посетить это мероприятие. Сборная России не так часто к нам приезжает, и для наших молодых спортсменов это очень знаменательно. Для них честь пообщаться со звёздами нашего фристайла.

- Я автограф взял. Я занимаюсь могулом и жду Универсиаду, чтобы посмотреть, как она проходит.

В тренировочной программе - занятия на развитие гибкости, на укрепление мышц плечевого пояса, лекция по спортивному питанию. Для самых маленьких посетителей шатра зимней Универсиады-2019 тренировку провёл бронзовый призёр олимпиады в Сочи Александр Смышляев.

"Универсиада - начало пути, где можно блеснуть на международных соревнованиях, этот толчок даёт начало дальнейшей профессиональной карьере. В Красноярске всегда была хорошая школа фристайла, много конкурентоспособных ребят", - отметил бронзовый призёр Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи Александр Смышляев.

Шатёр Универсиады-2019 на острове Татышев будет работать всё лето, каждая неделя посвящена определённому виду спорта. Здесь проходят утренние зарядки, мастер-классы, тематические викторины, эстафеты, квесты, турниры по настольным играм.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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