ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество



Огненный шторм

04.07.17 08:44 Погорельцы из посёлка Стрелка недовольны темпами строительства новых домов



Фото
В посёлке Стрелка полностью выгорели 34 дома. Без крова остались 68 семей. Виновника пожара до сих пор не установили. Сейчас кто-то из погорельцев живёт у родственников, кто-то ютится в пункте временного пребывания - в детском саду. На пепелище территорию почти полностью очистили и о страшном пожаре напоминают только обгоревшие стволы деревьев. Новую площадку строительства домов для погорельцев определили напротив, но здесь до сих пор пустырь. Напомним, ввести дома в эксплуатацию должны в уже начале сентября.

Но спустя 40 дней после огненного шторма пострадавшие не видят никаких сдвигов. К тому же, площадка, на которой собираются развернуть строительство - это кладбище древесных отходов, и жить здесь, уверяют погорельцы, будет невозможно из-за ужасного запаха и грибка. В отчаянии люди берут штурмом местную администрацию.

"Понятно, бумаги, деньги - всё это движения, но людям хоть какую-то информацию надо давать. 40 дней ходим вокруг администрации, друг с другом судачим", - говорит погорелец Евгений Семёнов.

Глава Лесосибирска успокаивает: к возведению домов приступят в ближайшие дни. "Первый этап - начали копать водопровод, повезли кольца и трубы. Начнём уже разворачивать строительство, ждём, что в начале недели приедет буровая установка и начнётся закладка фундаментов под дома", - сообщил глава администрации Лесосибирска Андрей Хохряков.

Однако не все погорельцы согласны на получение социального жилья. Многие хотят восстановить право частной собственности и жить в своих, приватизированных домах. "Только по заявке правительства края правительство России из резервного фонда по ГО и ЧС выделяет средства для восстановления частной собственности, но по какой-то причине правительство края не хочет или что, я понять не могу", - сетует погорелец Олег Тумашков.

На этот вопрос люди не могут добиться ответа ни от местной, ни от краевой власти. За правдой даже обратились к президенту.


Екатерина МАЗАЛЬКОВА





ДРУГИЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

В посёлке Стрелка остались без крова 270 человек

В Канске от огня пострадали несколько улиц, есть погибшие

В правительстве края прошло экстренное заседание по ситуации с пожарами

Ликвидацию последствий пожаров в Красноярском крае взял под личный контроль министр МЧС России

МЧС: такого масштабного пожара в Красноярском крае не было

Погорельцы уверены: пожары можно было предотвратить

В Красноярске открылись пункты приёма помощи погорельцам

На местах пожаров орудуют мародёры

Сбор средств для погорельцев: реквизиты счёта

В регионе ужесточат правила работы лесоперерабатывающих предприятий

Красноярцы собирают вещи для погорельцев

По факту пожаров в крае возбуждено уже четыре уголовных дела

Краевая прокуратура провела первые проверки по пожарам в регионе

Квартиры канским погорельцам обещают предоставить к 1 августа

В Канске по делу о пожаре арестована хозяйка лесопилки

По факту пожара в посёлке Стрелка возбуждено уголовное дело

Для канских погорельцев достраивают 60-квартирный дом

В Канске продолжают оценивать ущерб, причинённый крупным пожаром

В посёлке Стрелка погорельцы требуют присвоить пожару статус стихийного бедствия

В посёлке Стрелка определили место под новое жильё для погорельцев

Красноярские погорельцы получат материальную помощь из федерального бюджета

Огненный шторм: как живётся погорельцам спустя месяц после пожаров

Главу Канска обвиняют в халатности при предупреждении ЧС

Погорельцы из Стрелки недовольны темпами и местом строительства нового жилья

Канские погорельцы требуют привлечь главу города к уголовной ответственности
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.