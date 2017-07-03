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03.07.17 17:27 Ракету "Сармат" красноярского производства протестируют в конце года





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Добавим, что "Сармат" должен поступить на вооружение В 19-20 годах. Развивает скорость 7000 километров в час, ракета способна поражать объекты на территории США и преодолевает все имеющиеся системы ПРО.







Ракета "Сармат" красноярского производства пройдёт тест уже в конце этого года. Изначально испытания были запланированы на весну 2016 года, но неоднократно сроки переносились: то не была готова пусковая площадка на космодроме Плесецк, то "Красмаш" не успевал подготовить ракету. В министерстве обороны России рассказали лишь, что потребовались дополнительные испытания на самом заводе.Добавим, что "Сармат" должен поступить на вооружение В 19-20 годах. Развивает скорость 7000 километров в час, ракета способна поражать объекты на территории США и преодолевает все имеющиеся системы ПРО.











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