Ракета "Сармат" красноярского производства пройдёт тест уже в конце этого года. Изначально испытания были запланированы на весну 2016 года, но неоднократно сроки переносились: то не была готова пусковая площадка на космодроме Плесецк, то "Красмаш" не успевал подготовить ракету. В министерстве обороны России рассказали лишь, что потребовались дополнительные испытания на самом заводе.
Добавим, что "Сармат" должен поступить на вооружение В 19-20 годах. Развивает скорость 7000 километров в час, ракета способна поражать объекты на территории США и преодолевает все имеющиеся системы ПРО.