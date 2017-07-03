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НОВОСТИ | Общество





03.07.17 17:24 В Красноярске устроили проверку выхлопов общественного транспорта



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ПАЗ 2007 года выпуска. Только что из него вышли пассажиры, а вот завести двигатель для проверки водитель с первого раза не смог. Правда, через несколько минут двигатель всё-таки заводится. Две выхлопные трубы, каждую по отдельности, сотрудники эколаборатрии проверяют с помощью дымометра. Сажа, метан, угарный газ - всё это содержится в выхлопах.

Объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу у этого автобуса норму превышает в 100 раз. Причём и водитель и перевозчик, скорее всего, прекрасно понимают, что нарушают закон. "Это из-за значительной изношенности транспортного средства, которое долго эксплуатируется и не подвергается ремонту. Личная недисциплинированность, а также надеются на наш российский авось: нас не остановят, а вдруг прокатит", - отметил заместитель командира роты полка ДПС Руслан Кудрин.

"Определяется по бензину пять основных показателей, по дизелю - в районе трёх показателей. Если ряд из этих показателей имеет отклонения, машина не только наносит вред окружающей среде, но и хозяину бьёт по кошельку, потому что это увеличенный расход топлива и масла", - добавил заместитель министра природных ресурсов и экологии Красноярского края Дмитрий Еханин.

Сегодня на остановке возле Сибирского федерального университета проверено 11 автобусов. Водители четырёх получили протоколы. Подробные рейды теперь будут проходить минимум раз в месяц в каждом районе Красноярска. Нарушители привлекаются к административной ответственности. Штраф небольшой - 500 рублей. Но главная проблема в том, что за теми автобусами, которые сегодня попались, завтра уже никто не следит. И по сути, они и дальше могут ездить по улицам города, загрязняя атмосферу.


Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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