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03.07.17 17:20 На улице 9 мая прорвало трубопровод





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В "Краскоме" пояснили, что, возможно, это произошло из-за гидравлических испытаний. Какой-то участок сети не выдержал и лопнул. Напор давления создают специально, чтобы выявить слабые места. Как в случае на 9-го мая. Сейчас последствия аварии устраняют оперативные бригады СГК. Напомним, что до 13 июля в районе отключено горячее водоснабжения. Порыв должен быть устранён в ближайшее время.







В Красноярске затопило улицу 9-го мая. В этом районе сразу же образовались огромные пробки - скорость движения транспорта упала до 5 километров в час. Причиной стал порыв трубопровода. Вода хлынула на дорогу из канализационных люков, это хорошо видно на кадрах, снятых очевидцами. Проезжая часть моментально превратилась в озеро.В "Краскоме" пояснили, что, возможно, это произошло из-за гидравлических испытаний. Какой-то участок сети не выдержал и лопнул. Напор давления создают специально, чтобы выявить слабые места. Как в случае на 9-го мая. Сейчас последствия аварии устраняют оперативные бригады СГК. Напомним, что до 13 июля в районе отключено горячее водоснабжения. Порыв должен быть устранён в ближайшее время.











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