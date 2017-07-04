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04.07.17 09:01 В 2018 году красноярский цирк закроется на капитальный ремонт





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Давно нуждается в ремонте и зрительный зал, кресла здесь не менялись со времени постройки здания. Посетить обновлённое помещение красноярцы смогут в 2019 году. В самом цирке рассказали, что до этого момента выступать артистам будет негде, поэтому на год горожане останутся без циркового искусства.







Красноярск останется без цирка. В следующем году здание на проспекте "Красноярский рабочий" закроют на капитальный ремонт. Пока подробности преображений не раскрываются, сейчас идёт разработка проекта будущего облика новой арены. Предварительно известно, что изменят фасад здания - его подсветят разными цветами, повесят светодиодное табло.Давно нуждается в ремонте и зрительный зал, кресла здесь не менялись со времени постройки здания. Посетить обновлённое помещение красноярцы смогут в 2019 году. В самом цирке рассказали, что до этого момента выступать артистам будет негде, поэтому на год горожане останутся без циркового искусства.











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