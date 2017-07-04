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04.07.17 11:44 В Красноярске участились ограбления квартир через окна





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"Мы обращаемся ко всем жителям города Красноярска: не терять бдительность, никогда не оставлять открытыми окна даже на ночь и по возможности оборудовать свою квартиру охранной сигнализацией. Кроме того, москитные сетки не являются надёжной защитой для профилактики такого вида преступлений и правонарушений. Безопасность граждан прежде всего в их руках, и на это стоит обратить внимание", - подчеркнула начальник пресс-службы МУ МВД России по Красноярскому краю Екатерина Росицкая.







В Красноярске грабители всё чаще проникают в квартиры через окна. В жаркие дни горожане оставляют окна открытыми на ночь, либо уходя на работу. Злоумышленники легко забираются в квартиры первых этажей, либо расположенные над козырьками, и похищают ценные вещи. Только за июнь в краевом центре совершено 15 подобных краж, и в половине случаев во время ограбления хозяева квартир находились дома."Мы обращаемся ко всем жителям города Красноярска: не терять бдительность, никогда не оставлять открытыми окна даже на ночь и по возможности оборудовать свою квартиру охранной сигнализацией. Кроме того, москитные сетки не являются надёжной защитой для профилактики такого вида преступлений и правонарушений. Безопасность граждан прежде всего в их руках, и на это стоит обратить внимание", - подчеркнула начальник пресс-службы МУ МВД России по Красноярскому краю Екатерина Росицкая.













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