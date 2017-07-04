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НОВОСТИ | Происшествия





04.07.17 11:43 В Тюхтетском районе обнаружено тело пропавшего подростка



Фото
В Тюхтетском районе нашли потерявшегося десять дней назад мальчика. Тело ребёнка обнаружили недалеко от местной речки. По предварительным данным, на подростка напал дикий зверь. Между тем, "Вести" не раз показывали, как на трассах люди кормят медвежат. Такое поведение человека опасно для самих же людей, говорят специалисты.

"Дикий зверь, завидев человека, обычно старается уйти. Животное, которое знает, что человек не может ему навредить, людей не боится, подходит к человеку и в какой-то момент может расценить его как корм и неизбежно нападёт. Люди сами провоцируют подобные ситуации", - подчеркнула заведующая отделом млекопитающих парка "Роев ручей" Маргарита Шушакова.

Как не стоит вести себя на природе и подробности происшествия в Тюхтетском районе смотрите в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45.









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