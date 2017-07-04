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04.07.17 11:48 В Солнечном появился указатель с ошибкой в названии улицы





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К слову, Борис Микуцкий был героем Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны проявил мужество при форсировании Днепра. В 1943 году Красная Армия освобождала правобережную Украину.







Жителей Солнечного в Красноярске оскорбил новый дорожный знак. На указателе в микрорайоне улица Микуцкого написана с ошибкой - вместо Ц подрядчики написали ТС. Местные жители предполагают, что сам указатель появился для рекламы магазина-дискаунтера, название которого тоже на нём есть. В мэрии посоветовали обратиться в администрацию Советского района.К слову, Борис Микуцкий был героем Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны проявил мужество при форсировании Днепра. В 1943 году Красная Армия освобождала правобережную Украину.













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