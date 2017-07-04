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04.07.17 17:29 Школу в селе Рудяное окончила единственная 11-классница





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"Учителя меня поддерживали. Видели, что первое время мне было тяжело, старались не перегружать домашними заданиями. Постепенно я втянулась. Конечно, списывать было неоткуда, пришлось всё учить", - рассказывает единственная выпускница Рудянской общеобразовательной школы Валерия Горбунова.



Хорошо ли повлияло одиночество на подготовку к ЕГЭ? Репортаж с необычного выпускного в Канском районе смотрите сегодня в 20:45.





В Канском районе на выпускном была всего одна школьница. Валерия Горбунова была единственной одиннадцатиклассницей в Рудянской школе. Два года девочка постигала образовательную программу с учителями одна, все её одноклассники покинули стены школы после девятого класса."Учителя меня поддерживали. Видели, что первое время мне было тяжело, старались не перегружать домашними заданиями. Постепенно я втянулась. Конечно, списывать было неоткуда, пришлось всё учить", - рассказывает единственная выпускница Рудянской общеобразовательной школы Валерия Горбунова.Хорошо ли повлияло одиночество на подготовку к ЕГЭ? Репортаж с необычного выпускного в Канском районе смотрите сегодня в 20:45.















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