В Канском районе на выпускном была всего одна школьница. Валерия Горбунова была единственной одиннадцатиклассницей в Рудянской школе. Два года девочка постигала образовательную программу с учителями одна, все её одноклассники покинули стены школы после девятого класса.
"Учителя меня поддерживали. Видели, что первое время мне было тяжело, старались не перегружать домашними заданиями. Постепенно я втянулась. Конечно, списывать было неоткуда, пришлось всё учить", - рассказывает единственная выпускница Рудянской общеобразовательной школы Валерия Горбунова.
Хорошо ли повлияло одиночество на подготовку к ЕГЭ? Репортаж с необычного выпускного в Канском районе смотрите сегодня в 20:45.