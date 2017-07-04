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04.07.17 17:22 В Красноярске три человека скончались от отравления спиртосодержащей жидкостью





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"Десятилитровая бутыль. Жидкость не определена, есть предварительные данные, что это спиртосодержащая жидкость с добавками, которые вызвали смерть. Лица, находившиеся в гараже, это люди без определённого места жительства", - сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко.







В Красноярске три человека скончались от отравления спиртосодержащей жидкостью. Накануне жители Зелёной рощи в гаражном массиве обнаружили четырёх человек без сознания. К приезду полиции мужчина 52 лет скончался. Троих его компаньонов госпитализировали с признаками отравления. Уже в больнице погибли женщина 29 и мужчина 39 лет. Сейчас за жизнь ещё одной пострадавшей борются врачи, она находится в тяжёлом состоянии. По информации следователей, все участники инцидента распивали спиртосодержащую жидкость, в составе которой был этиленгликоль."Десятилитровая бутыль. Жидкость не определена, есть предварительные данные, что это спиртосодержащая жидкость с добавками, которые вызвали смерть. Лица, находившиеся в гараже, это люди без определённого места жительства", - сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко.











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