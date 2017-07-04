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04.07.17 17:26 Полчища насекомых-вредителей атакуют Енисейск





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"Есть химические препараты, которые свободно продаются в любых специализированных огородных магазинах, но к сожалению, чтобы соблюсти экологичность, рекомендуется бороться с ними народными средствами - то есть растворы с чесноком, с табаком, махорка, народные методы, которые весьма эффективны", - пояснил инженер охраны и защиты леса Енисейского лесничества Андрей Ведерников.



И такая напасть не только в Енисейске, но и в округе - у посёлков Подтёсово, Каргино и деревни Прутовая. По мнению специалистов, причина аномалии в изменении климата: в Енисейском районе не первый год тёплые зимы и сухое лето, это провоцирует рост популяции насекомых. Устраивать войну вредителям и обрабатывать зелёные массивы растворами нельзя - химикаты могут быть вредны и для людей.



А в лесных массивах специалисты не жалеют препаратов: с самолётов распыляются десятки тонн химикатов. На этом фронте продолжается борьба с сибирским шелкопрядом, который уничтожает хвойные деревья. В Енисейском лесничестве только за два месяца было обработано 514 тысяч гектаров. По данным Россельхознадзора, в Красноярском крае масштабы борьбы с вредителями больше, чем в других регионах Сибирского федерального округа.





Деревья по всему Енисейску в россыпи насекомых. Зелёный фонд города атакуют сразу несколько вредителей. Белая и зелёная тля высасывают соки из листьев, уничтожая их. Взрослая особь живёт всего один сезон, зато откладывает большое потомство - личинок, из которых весной появляется новая популяция. Атакует листья и бабочка-боярышница. Её гусеницы оплетают зелень шелковичными нитями, а потом объедают."Есть химические препараты, которые свободно продаются в любых специализированных огородных магазинах, но к сожалению, чтобы соблюсти экологичность, рекомендуется бороться с ними народными средствами - то есть растворы с чесноком, с табаком, махорка, народные методы, которые весьма эффективны", - пояснил инженер охраны и защиты леса Енисейского лесничества Андрей Ведерников.И такая напасть не только в Енисейске, но и в округе - у посёлков Подтёсово, Каргино и деревни Прутовая. По мнению специалистов, причина аномалии в изменении климата: в Енисейском районе не первый год тёплые зимы и сухое лето, это провоцирует рост популяции насекомых. Устраивать войну вредителям и обрабатывать зелёные массивы растворами нельзя - химикаты могут быть вредны и для людей.А в лесных массивах специалисты не жалеют препаратов: с самолётов распыляются десятки тонн химикатов. На этом фронте продолжается борьба с сибирским шелкопрядом, который уничтожает хвойные деревья. В Енисейском лесничестве только за два месяца было обработано 514 тысяч гектаров. По данным Россельхознадзора, в Красноярском крае масштабы борьбы с вредителями больше, чем в других регионах Сибирского федерального округа. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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