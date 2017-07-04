Крики и негодования сегодня звучали возле здания Следственного комитета в Красноярске. Погорельцы из Канска приехали в краевой центр, чтобы подать заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности главу города Надежду Качан и отстранить её от должности на время следственной проверки. Пострадавшие уверены в том, что они лишились крова именно по вине местной власти. Напомним, 24 мая огонь уничтожил 78 домов, погибли два человека.
Елена Чанушкина, погорелец: "Бездействие, просто бездействие. Мы жили без проблем. Сейчас у нас сгорели три улицы, не по нашей вине, по халатности других людей. Близлежащая лесопилка много лет дымилась, тлела, мы обращались - никаких действий".
Екатерина Семёнова, погорелец: "На данный момент земля не наша. Жили мы в домах, а теперь я никто, эта земля уже не моя. И не факт, что дадут квартиры".
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Надежду Качан обвиняют в том, что она не предупредила о ЧС и не эвакуировала жителей. "В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается. Мера пресечения подозреваемой не избиралась", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю Ольга Шаманская.