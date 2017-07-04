НОВОСТИ | Общество













04.07.17 17:25 Июльская погода в Красноярске будет переменчивой





Фото оС, по ночам 11-13 градусов выше ноля.



На выходных красноярцам лучше не надеяться на жару. В субботу, 8 июля днём будет +19 градусов и всего 13 ночью, дождь. В воскресенье, 9 июля, обнадёживают синоптики, ненадолго всё же выглянет солнце, но его снова сменит дождь с прохладой.



На следующей неделе в город вернутся тёплые деньки. Температура поднимется до +25 и выше, но вновь большинство дней на неделе будут дождливыми. И по прогнозам специалистов, таким непостоянным и облачным в Красноярске будет весь июль.







Синоптики предупреждают горожан о переменчивой погоде. Вся рабочая неделя будет дождливой. Уже сегодня ночью в город придут осадки и ветер, воздух прогреется до 12 градусов тепла, также обещают дождь с грозой. Прохладная погода продержится до конца недели: днем будет +21...+24С, по ночам 11-13 градусов выше ноля.На выходных красноярцам лучше не надеяться на жару. В субботу, 8 июля днём будет +19 градусов и всего 13 ночью, дождь. В воскресенье, 9 июля, обнадёживают синоптики, ненадолго всё же выглянет солнце, но его снова сменит дождь с прохладой.На следующей неделе в город вернутся тёплые деньки. Температура поднимется до +25 и выше, но вновь большинство дней на неделе будут дождливыми. И по прогнозам специалистов, таким непостоянным и облачным в Красноярске будет весь июль.











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