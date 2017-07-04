НОВОСТИ | Общество













04.07.17 20:57 Стройотряды СФУ открыли трудовой сезон на площадке "Платинум-Арены"





Фото



70 бойцов направили в арматурный цех, на разбор опалубки, отделочные работы и склад. Ещё 18 студентов работают в фан-парке "Бобровый лог". У большинства уже есть опыт: ребята строили объекты "Формулы-1" в Сочи, Богучанской ГЭС, в Амурскую область на космодром "Восточный" два раза ездил Андрей Башкиров. Научился заливать бетон и класть брусчатку.



"Для меня это хорошо. Я сам из Красноярска. И это честь представить, что я строю "Платинум-Арену", что здесь пройдёт Универсиада и что ты приложил свою руку", - сказал боец студенческих отрядов СФУ, студент 3 курса КрасГАУ Андрей Башкиров.



После окончания строительства бойцы студотрядов СФУ получат нашивки на китель, подтверждающие их участие в подготовке к Универсиаде-2019. "Платинум-Арена" - объект высокой степени готовности, рабочие уже перешли к внутренней отделке. Осенью начнётся подключение коммуникаций. Сам объект должны сдать до нового года.





Эта бригада разбирает опалубку и готовит площадку для очистки. Работа несложная, но на данном этапе строительства "Платинум-Арены. Красноярск" дополнительная помощь просто необходима. Спортивный объект Универсиады-2019 один из важнейших: здесь пройдёт церемония открытия, закрытия студенческих зимних игр и соревнования по фигурному катанию.70 бойцов направили в арматурный цех, на разбор опалубки, отделочные работы и склад. Ещё 18 студентов работают в фан-парке "Бобровый лог". У большинства уже есть опыт: ребята строили объекты "Формулы-1" в Сочи, Богучанской ГЭС, в Амурскую область на космодром "Восточный" два раза ездил Андрей Башкиров. Научился заливать бетон и класть брусчатку."Для меня это хорошо. Я сам из Красноярска. И это честь представить, что я строю "Платинум-Арену", что здесь пройдёт Универсиада и что ты приложил свою руку", - сказал боец студенческих отрядов СФУ, студент 3 курса КрасГАУ Андрей Башкиров.После окончания строительства бойцы студотрядов СФУ получат нашивки на китель, подтверждающие их участие в подготовке к Универсиаде-2019. "Платинум-Арена" - объект высокой степени готовности, рабочие уже перешли к внутренней отделке. Осенью начнётся подключение коммуникаций. Сам объект должны сдать до нового года. Вадим КУЛИКОВ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













