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05.07.17 08:55 Красноярскую ТЭЦ-1 ожидает глобальная реконструкция





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"Будет достигнуто за счёт глубокой очистки дымовых газов от пыли. Её еще называют золой", - пояснил заместитель технического директора по охране окружающей среды СГК Константин Кушнир.



Мероприятия вошли в текст соглашения между СГК и губернатором края. Их подробно представили членам экспертного совета при комитете по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания. Выездной формат встречи позволяет предметно оценивать шаги по улучшению окружающей среды.



"Очень позитивным моментом является то, что все понимают, что об экологии Красноярска нужно не просто говорить, необходимо бороться", - подчеркнул председатель комитета по экологии Законодательного собрания края Александр Симановский.



К строительно-монтажным работам на Красноярской ТЭЦ-1 приступят уже в следующем году, а сейчас объявлен конкурс для разработки проектов. Если пилотная установка электрофильтра пройдёт успешно на одном из котлов, опыт будут распространять и на другие котлоагрегаты.





Красноярскую ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании ожидает глобальная реконструкция. По задумке энергетиков снести нужно три небольшие трубы и на их месте возвести одну высокую в 270 метров. Её высота позволит сократить концентрацию вредных веществ. Также на объекте появится электрофильтр. Чтобы разместить этот огромный агрегат, нужно снести старый газоход и часть стены корпуса станции. Но после ввода нового оборудования эффективность золоулавливания повысится."Будет достигнуто за счёт глубокой очистки дымовых газов от пыли. Её еще называют золой", - пояснил заместитель технического директора по охране окружающей среды СГК Константин Кушнир.Мероприятия вошли в текст соглашения между СГК и губернатором края. Их подробно представили членам экспертного совета при комитете по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания. Выездной формат встречи позволяет предметно оценивать шаги по улучшению окружающей среды."Очень позитивным моментом является то, что все понимают, что об экологии Красноярска нужно не просто говорить, необходимо бороться", - подчеркнул председатель комитета по экологии Законодательного собрания края Александр Симановский.К строительно-монтажным работам на Красноярской ТЭЦ-1 приступят уже в следующем году, а сейчас объявлен конкурс для разработки проектов. Если пилотная установка электрофильтра пройдёт успешно на одном из котлов, опыт будут распространять и на другие котлоагрегаты. Роман РЫКОВ











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