НОВОСТИ | Общество













04.07.17 17:27 85% первоклассников в Красноярске уже зачислены в школы





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85 процентов первоклассников в Красноярске уже зачислены в школы, но именно сейчас есть возможность попасть не в ту, что положена по месту жительства, а в желаемую. Напомним, в учебные учреждения в первую очередь принимают всех детей из района. У семей, которые хотят, чтобы их ребёнок учился по прописке, было полгода, чтобы написать заявление. В июле же родители вправе подать документы в любую школу, при условии, что там есть места. Всего в этом году первоклассников ожидается 12 тысяч, вакантными в школах на сегодня остаются 2000 мест.













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