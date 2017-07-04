НОВОСТИ | Общество













04.07.17 17:30 В день Ивана Купалы красноярская полиция будет работать в усиленном режиме





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Также отметим, что купание и обливание водой из фонтанов не только запрещено, но и опасно - можно заразиться различными заболеваниями либо получить травму. Отмечать этот праздник следует, например, на острове Татышев. Обливание водой в общественных местах является нарушением.



"Порой граждане бездумно обливают мотоциклистов, водителей автомобилей, ещё и холодной водой, что может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие и привести в том числе к гибели людей. Поэтому жителей и гостей Красноярска предупреждаем, что делать этого не надо. Ответственность в случае наступления последствий будет в полном объёме нестись этим гражданином", - напомнил временно исполняющий обязанности начальника УУПиНД МО МВД России Иван Мыглан.







Красноярская полиция усилит охрану порядка в день Ивана Купалы. В ночь с 6 на 7 июля, известную как ночь Творила, стражи порядка будут патрулировать улицы и пресекать правонарушения. В день Купалы горожанам следует быть осторожными на водных объектах, следить за детьми, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.Также отметим, что купание и обливание водой из фонтанов не только запрещено, но и опасно - можно заразиться различными заболеваниями либо получить травму. Отмечать этот праздник следует, например, на острове Татышев. Обливание водой в общественных местах является нарушением."Порой граждане бездумно обливают мотоциклистов, водителей автомобилей, ещё и холодной водой, что может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие и привести в том числе к гибели людей. Поэтому жителей и гостей Красноярска предупреждаем, что делать этого не надо. Ответственность в случае наступления последствий будет в полном объёме нестись этим гражданином", - напомнил временно исполняющий обязанности начальника УУПиНД МО МВД России Иван Мыглан.











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