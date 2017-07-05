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Дело Надежды Маршалкиной

05.07.17 09:01 Надежду Маршалкину хотят вернуть в СИЗО



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Надежду Маршалкину хотят вернуть в СИЗО. Как сообщают в краевой прокуратуре, суд отменил домашний арест бывшему заместителю министра экономического развития и региональной политики Красноярского края. Напомним, она обвиняется в получении рекордной для края взятки в 72 миллиона рублей.

С октября 2015 года экс-чиновница находилась в следственном изоляторе, но 19 июня её отпустили под домашний арест. По требованию прокурора решение о домашнем аресте отменено, меру пресечения в ближайшее время рассмотрит новый состав суда, который решит, оставить ли Маршалкину дома или снова отправить за решётку.








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