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06.07.17 11:26 Из реабилитационного центра "Росток" сбежали восемь подростков





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Подростки совершили побег в знак протеста - из-за увольнения заведующей центром. Напомним, из-за недосмотра воспитателя в водоёме острова Татышев утонул подросток, было заведено уголовное дело, а воспитатель и заведующая были уволены.



Сейчас местонахождение шести ребят остаётся неизвестным. В полиции рассказали, что сотрудники центра не следили за дисциплиной, воспитанники были предоставлены сами себе.



"Из восьми уходивших шесть неоднократно уходили ранее. Кроме того, сейчас летний каникулярный период, у министерства социальной защиты имеются свои оздоровительные лагеря, тем не менее, эти дети почему-то в лагеря направлены не были и другими формами занятости не были обеспечены", - отметила заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Красноярскому краю Наталья Шапруто.











В Красноярске из реабилитационного центра "Росток" сбежали восемь детей. Одного мальчика удалось найти быстро, затем в учреждение были доставлены ещё четверо подростков. Трое из них вновь сбежали, спустившись из окон по простыням.Подростки совершили побег в знак протеста - из-за увольнения заведующей центром. Напомним, из-за недосмотра воспитателя в водоёме острова Татышев утонул подросток, было заведено уголовное дело, а воспитатель и заведующая были уволены.Сейчас местонахождение шести ребят остаётся неизвестным. В полиции рассказали, что сотрудники центра не следили за дисциплиной, воспитанники были предоставлены сами себе."Из восьми уходивших шесть неоднократно уходили ранее. Кроме того, сейчас летний каникулярный период, у министерства социальной защиты имеются свои оздоровительные лагеря, тем не менее, эти дети почему-то в лагеря направлены не были и другими формами занятости не были обеспечены", - отметила заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Красноярскому краю Наталья Шапруто.













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