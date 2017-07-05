НОВОСТИ | Общество













05.07.17 11:45 Красноярские учёные выплавили металл по технологиям древности





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"Данная технология, восстановленная нами, это технология 1 века до нашей эры. В некоторых регионах - в Горной Шории, Верхнем Приобье, Верхнем Приангарье, даже в эпоху средневековья использовались более примитивные технологии", - рассказал старший научный сотрудник сектора археологии ХакНИИЯЛИ Пётр Амзараков.



Сначала надо было добыть руду из болота, а это само по себе непростая задача, а потом в течение двух суток непрерывно качать мехами воздух. Провели даже хакасский обряд изгнания духов. "Всё время хочется что-то добавить из современного мира, взять какие-то технологии, упростить процесс, потому что процесс, который был в древнем мире, безумно тяжёлый и трудоёмкий", - отметила председатель Минусинского отделения РГО Ольга Ковалёва.



Для обмена опытом российские учёные побывали в Японии, где в городе Ниими в центре традиционного ремесленного производства железа производятся самурайские мечи. "Это очень важное дело, и результаты раскопок в этом регионе очень сильно отличаются от остальных, технологии кочевников совсем другие и мы должны их изучать", - подчеркнул профессор Центра изучения древних культур железа Восточной Азии Ясенюки Мураками (Япония).



Эксперимент завершился успешно, теперь учёным предстоит провести детальный анализ полученных результатов. Реализация проекта Русского географического общества "Южная Сибирь: наследие ушедших эпох" будет продолжена.





В эксперименте используется только местная руда и древесный уголь, а вырытая в земле печь для выплавки железа полностью повторяет аналоги, обнаруженные во время археологических раскопок на хакасских плавильнях."Данная технология, восстановленная нами, это технология 1 века до нашей эры. В некоторых регионах - в Горной Шории, Верхнем Приобье, Верхнем Приангарье, даже в эпоху средневековья использовались более примитивные технологии", - рассказал старший научный сотрудник сектора археологии ХакНИИЯЛИ Пётр Амзараков.Сначала надо было добыть руду из болота, а это само по себе непростая задача, а потом в течение двух суток непрерывно качать мехами воздух. Провели даже хакасский обряд изгнания духов. "Всё время хочется что-то добавить из современного мира, взять какие-то технологии, упростить процесс, потому что процесс, который был в древнем мире, безумно тяжёлый и трудоёмкий", - отметила председатель Минусинского отделения РГО Ольга Ковалёва.Для обмена опытом российские учёные побывали в Японии, где в городе Ниими в центре традиционного ремесленного производства железа производятся самурайские мечи. "Это очень важное дело, и результаты раскопок в этом регионе очень сильно отличаются от остальных, технологии кочевников совсем другие и мы должны их изучать", - подчеркнул профессор Центра изучения древних культур железа Восточной Азии Ясенюки Мураками (Япония).Эксперимент завершился успешно, теперь учёным предстоит провести детальный анализ полученных результатов. Реализация проекта Русского географического общества "Южная Сибирь: наследие ушедших эпох" будет продолжена. Дмитрий БЫЗОВ, Владислав ВЛАСОВ













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