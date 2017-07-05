НОВОСТИ | Общество













05.07.17 11:43 В красноярском перинатальном центре выхаживают 500-граммового младенца





Фото Фото: krsk.kp.ru



Врачи перинатального центра в Красноярске выхаживают новорождённого весом 500 граммов. Мама родила его на сроке 23 недели, это чуть больше пяти месяцев. Сейчас ребёнок размером с ладошку взрослого человека. Пока он не может самостоятельно дышать, удерживать температуру тела, но медики делают всё, чтобы малыш выжил. Ближайшие три-четыре месяца ребёнок проведёт в больнице - именно столько он ещё должен был находиться внутри мамы.







Врачи перинатального центра в Красноярске выхаживают новорождённого весом 500 граммов. Мама родила его на сроке 23 недели, это чуть больше пяти месяцев. Сейчас ребёнок размером с ладошку взрослого человека. Пока он не может самостоятельно дышать, удерживать температуру тела, но медики делают всё, чтобы малыш выжил. Ближайшие три-четыре месяца ребёнок проведёт в больнице - именно столько он ещё должен был находиться внутри мамы.









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