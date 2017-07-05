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05.07.17 11:49 В Ленинском районе начались бесплатные зарядки под открытым небом



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В красноярском май-парке десятки горожан вспоминают давно забытые уроки физкультуры. Теперь каждый вторник здесь проходят зарядки под открытым небом. Некоторые прохожие о мероприятии не знали, но с удовольствием присоединяются и выполняют бодрые команды тренера. Анна Семенченко уже 8 месяцев занимается фитнесом, но активной красноярке занятий в спортзале мало.

"У нас три раза в неделю, но хочется без перерыва. Очень хорошо, ещё и подружку привела с собой, мы довольны", - сказала жительница Красноярска Анна Семенченко.

Здесь же и пенсионеры и ещё совсем малыши: лёгкая спортивная нагрузка полезна и для бодрости духа и для фигуры. Зарядка проводится раз в неделю, по вторникам в 18:10. Каждую неделю занятия разные - танцевальные направления или йога. Сегодня в расписании силовая тренировка.

"На разминке мы разминаемся полностью с верхней части тела до нижней - шея, плечи, спина, ноги. На основной нагрузке задействованы ягодичные мышцы, бёдра - все проблемные зоны, которые у человека обычно бывают, когда у него сидячая работа или малоподвижный образ жизни", - пояснила фитнес-инструктор Инна Андреева.

Позаниматься может абсолютно любой желающий, никакой особой подготовки не требуется. Занятия будут проходить всё лето. А если позволит погода, тренировки продолжатся и в сентябре.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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