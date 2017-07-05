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05.07.17 20:57 На вооружении красноярских коммунальщиков появились машины горизонтально-наклонного бурения





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Специалисты рассказывают, машина способна прокладывать трубопровод на глубине до 10 метров. Это позволяет обходить различные препятствия, например, деревья, дома и дороги.



Технология позволяет сохранить благоустройство, а значит, сберечь деньги, запланированные на его восстановление. Экономия составляет сотни тысяч рублей, которые также направят на ремонт сетей. В начале лета "КрасКом" планировал проложить более пяти километров новых труб, восстановить благоустройство в 1400 дворах. Но уже ясно - эти объёмы будут гораздо больше.



"От плана выполнили уже порядка 20 процентов. Мы находимся на улице Воровского, идёт замена ветхих инженерных сетей. Этот объект явился первым, который мы выполняем уже за счёт сэкономленных средств, за рамками утверждённой производственной кампании", - отметил генеральный директор ООО "КрасКом" Олег Гончеров.



Сейчас в "КрасКоме" две машины горизонтально-наклонного бурения, в этом году планируют приобрести третью.





Металлический бур буквально вгрызается в почву и словно змей тянется под землёй несколько километров в длину от колодца до колодца. Путь прокладывают при помощи специального сканера, который видит недра насквозь. Когда подземный тоннель готов, машина затягивает в почву трубу, прокладка одного километра водопровода занимает часы. Раньше на это приходилось тратить дни, при этом рабочим нужно было перекопать практически всю округу.Специалисты рассказывают, машина способна прокладывать трубопровод на глубине до 10 метров. Это позволяет обходить различные препятствия, например, деревья, дома и дороги.Технология позволяет сохранить благоустройство, а значит, сберечь деньги, запланированные на его восстановление. Экономия составляет сотни тысяч рублей, которые также направят на ремонт сетей. В начале лета "КрасКом" планировал проложить более пяти километров новых труб, восстановить благоустройство в 1400 дворах. Но уже ясно - эти объёмы будут гораздо больше."От плана выполнили уже порядка 20 процентов. Мы находимся на улице Воровского, идёт замена ветхих инженерных сетей. Этот объект явился первым, который мы выполняем уже за счёт сэкономленных средств, за рамками утверждённой производственной кампании", - отметил генеральный директор ООО "КрасКом" Олег Гончеров.Сейчас в "КрасКоме" две машины горизонтально-наклонного бурения, в этом году планируют приобрести третью. Владислав ТАМОШАУСКАС













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