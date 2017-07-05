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05.07.17 17:23 Строить правобережную развязку от 4-го моста будет компания "ДСУ"





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К слову, и проигравший "Сибиряк" без дела не останется. На противоположном берегу он строит автостраду от нового моста до улицы Копылова, ремонтирует Коммунальный мост и реконструирует краевую больницу.







"Сибиряк" проиграл аукцион на строительство развязки у четвёртого моста на правом берегу в Красноярске. Победителем конкурса стала компания "ДСУ". Дорожники обещали самую низкую цену за работы - 321 миллион рублей. Они возведут автомагистраль, а также вынесут линию железной дороги, сети связи и водоотведения. На втором этапе планируется построить выезд из микрорайона Пашенный.К слову, и проигравший "Сибиряк" без дела не останется. На противоположном берегу он строит автостраду от нового моста до улицы Копылова, ремонтирует Коммунальный мост и реконструирует краевую больницу.











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