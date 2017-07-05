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05.07.17 17:20 В Железногорске на перекрёстке перевернулся автомобиль





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Очевидцы сумели снять происшествие на камеру; на кадрах видеозаписи видно, что после столкновения автомобиль опрокинулся и пролетел несколько метров по дороге. В аварии никто серьёзно не пострадал.







Лихач на ВАЗе рвался на перекрёсток и сделал сальто на дороге. Авария произошла в Железногорске. По данным ГИБДД, водитель "Тойоты" поворачивал налево и не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ-2114, который двигался прямо.Очевидцы сумели снять происшествие на камеру; на кадрах видеозаписи видно, что после столкновения автомобиль опрокинулся и пролетел несколько метров по дороге. В аварии никто серьёзно не пострадал.













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