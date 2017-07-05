НОВОСТИ | Общество













05.07.17 17:27 В Красноярском крае неурожай ягод





Фото



Прогноз агрономов: будет ли малина, ранетка и груши? Какие сорта сажать, чтобы выдержали климатические условия Сибири, расскажем в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45.





В Красноярском крае ягодный неурожай. Жимолости, клубники, садовой земляники очень мало, да и та, что есть, некрасивая и не очень сладкая. Виной всему череда погодных невзгод: зима наступила так быстро, что растения не успели подготовиться, а нынешняя весна, наоборот, затянулась: у многих клубника вымерзла целыми грядками. Если кусты выжили, то первые соцветия сбил град, потом ещё и трёхнедельное испытание жарой... В итоге, констатируют садоводы, урожай чуть ли не в 10 раз меньше, чем всегда.Прогноз агрономов: будет ли малина, ранетка и груши? Какие сорта сажать, чтобы выдержали климатические условия Сибири, расскажем в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45.















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













