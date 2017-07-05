НОВОСТИ | Общество













05.07.17 17:21 Красноярцы приняли участие в акции по сдаче крови





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Полезно это не только для тела, но и для общества. Александр Малинин работает в соцзащите Ленинского района. Однажды его плазма спасла жизнь неизвестному пациенту. "После первой моей кровосдачи пришло СМС: уважаемый донор, ваша кровь помогла больному. Меня это воодушевило. Теперь сдаю регулярно", - поделился сотрудник администрации Ленинского района Александр Малинин.



Сегодня мобильная станция переливания работала в Ленинском районе. Через кресла медперсонала прошло несколько десятков добровольцев. В больнице процедура может затянуться на полтора часа, в медицинском фургоне - не более 15 минут. Делают меньше анализов.



Вышедшие из-под капельницы получили не только моральное удовлетворение, но и увесистый пакет со сладостями. Здесь пряники, баранки, вафельный торт, банка кабачковой икры. Всё, чтобы восстановить организм после тяжёлой кровосдачи. Также донору полагается два дня выходных. Завтра мобильная бригада будет работать в Берёзовке, а 10 и 11 июля в городах Заозёрный и Бородино.





В пластиковом пакете 450 граммов крови - почти пол-литра. За 30 лет у Сергея Петрова за плечами 120 донаций, но почётного звания пока не получил - некогда было собирать документы. Кровосдачей занимается для удовольствия.Полезно это не только для тела, но и для общества. Александр Малинин работает в соцзащите Ленинского района. Однажды его плазма спасла жизнь неизвестному пациенту. "После первой моей кровосдачи пришло СМС: уважаемый донор, ваша кровь помогла больному. Меня это воодушевило. Теперь сдаю регулярно", - поделился сотрудник администрации Ленинского района Александр Малинин.Сегодня мобильная станция переливания работала в Ленинском районе. Через кресла медперсонала прошло несколько десятков добровольцев. В больнице процедура может затянуться на полтора часа, в медицинском фургоне - не более 15 минут. Делают меньше анализов.Вышедшие из-под капельницы получили не только моральное удовлетворение, но и увесистый пакет со сладостями. Здесь пряники, баранки, вафельный торт, банка кабачковой икры. Всё, чтобы восстановить организм после тяжёлой кровосдачи. Также донору полагается два дня выходных. Завтра мобильная бригада будет работать в Берёзовке, а 10 и 11 июля в городах Заозёрный и Бородино. Роман РЫКОВ











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