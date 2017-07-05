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05.07.17 17:26 В Дивногорске начались учебно-тренировочные сборы кинологов Сибири





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"Каждый получит новый уровень подготовки. В прошлом году наш отряд сибирский получил



Второй этап кинологической сертификации - поиск человека в природной и техногенной среде. Короткий инструктаж, и статистов уводят, чтобы спрятать. Молча и без движения им придётся провести минимум час. За ходом испытания следит главный судья.



"Задача кинологов - с помощью своих питомцев обнаружить как минимум трёх статистов и доложить, где они находятся", - пояснил спасатель международного класса Северокавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Пивоваров.



Этого прекрасного блондина зовут Жора, он работает в спасательной бригаде 5 лет и за это время ни разу не подводил своего хозяина. Вот и сегодня трёх условных пострадавших он нашёл всего за 10 минут. Сергей Черкасов работает спасателем почти 20 лет. Уверяет, результат мог быть лучше, но помешали некоторые препятствия.



"Есть угол, который собирает все запахи, стоят судьи, операторы, и запахи от них сдувает в этот угол", - пояснил спасатель международного класса Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда Сергей Черкасов (Барнаул).



После прохождения этих испытаний участников ждут теоретические занятия и обмен опытом.





Первый этап соревнований - ловкость и послушание. Судьи проверяют знание и качество исполнения команд хозяина. Подтвердить готовность участия в поисково-спасательных работах приехали 33 участника со всего региона. Здесь не только сотрудники МЧС, но и волонтёры из Российского союза спасателей."Каждый получит новый уровень подготовки. В прошлом году наш отряд сибирский получил аттестацию по линии INSARAG и готов сегодня выполнять свою миссию за рубежом, а там подходы немного иные и уровень подготовки другой, поэтому попытаемся интегрировать не только у себя в отряде, но и в другие службы, чтобы мы работали на одном уровне и понимали друг друга", - пояснил заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России Александр Еремеев.Второй этап кинологической сертификации - поиск человека в природной и техногенной среде. Короткий инструктаж, и статистов уводят, чтобы спрятать. Молча и без движения им придётся провести минимум час. За ходом испытания следит главный судья."Задача кинологов - с помощью своих питомцев обнаружить как минимум трёх статистов и доложить, где они находятся", - пояснил спасатель международного класса Северокавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Пивоваров.Этого прекрасного блондина зовут Жора, он работает в спасательной бригаде 5 лет и за это время ни разу не подводил своего хозяина. Вот и сегодня трёх условных пострадавших он нашёл всего за 10 минут. Сергей Черкасов работает спасателем почти 20 лет. Уверяет, результат мог быть лучше, но помешали некоторые препятствия."Есть угол, который собирает все запахи, стоят судьи, операторы, и запахи от них сдувает в этот угол", - пояснил спасатель международного класса Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда Сергей Черкасов (Барнаул).После прохождения этих испытаний участников ждут теоретические занятия и обмен опытом. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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