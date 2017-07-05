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05.07.17 17:30 Начинается реконструкция Центрального стадиона Красноярска





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Цена работ - 1 миллиард 600 миллионов рублей. Строители укрепят несущие конструкции, заменят провода и трубы. Кресел для болельщиков станет меньше - 15 тысяч, но они станут удобнее. А вот долгожданный навес от дождя строить не будут.



"Это памятник архитектуры. Мы не имеем права менять внешний облик стадиона. Останется козырёк, который отреставрируют", - пояснил директор стадиона Сергей Веневцев.







Ключи от центральной арены Красноярска передали подрядчикам до конца 2018 года. Пока внутри самой чаши стадиона работ нет. Реконструкция началась с прилегающей территории. Окончательно бульдозеры заменят спортсменов только в августе.Цена работ - 1 миллиард 600 миллионов рублей. Строители укрепят несущие конструкции, заменят провода и трубы. Кресел для болельщиков станет меньше - 15 тысяч, но они станут удобнее. А вот долгожданный навес от дождя строить не будут."Это памятник архитектуры. Мы не имеем права менять внешний облик стадиона. Останется козырёк, который отреставрируют", - пояснил директор стадиона Сергей Веневцев.











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