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НОВОСТИ | Общество





06.07.17 17:29 В Красноярске пройдёт фестиваль этнической музыки и ремёсел



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11 июля остров Татышев превратится в русское подворье с народными песнями, плясками, костюмами и национальной кухней. Красноярский фестиваль этнической музыки и ремёсел "Татышев-фест" проходит второй год, но в этом году изюминкой мероприятия станет конкурс национального костюма "Сарафан-фест".

"Нужно представить свой национальный костюм - сарафан: "Нарядилась я сама - нарядила всю семью". То есть если это будет мама, она может прийти с малышом, тоже одетым в сарафан, заплести косы. Вторая номинация "Эй, стой, не зевай, частушку запевай!", ещё одна номинация - "Пляшущий сарафан", потому что где песня звучит задорная, там обязательно пляска будет озорная", - сказала директор культурного центра на Высотной Лада Богряцова.

Валерия занимается народным вокалом с трёх лет, но в конкурсе национального костюма примет участие впервые. Девушка готовилась тщательно: изучала историю костюма, а свой сарафан сшила по эскизам из краеведческого музея. "На мне костюм 18 века: сам сарафан из плотной шелковой ткани, пояс, коротёна и косник. Косник напоминает павлиний хвост, его раньше носили девушки на выданье", - рассказала участница конкурса национального костюма "Сарафан-фест" Валерия Дёгтева.

Для мужчин - конкурс на самую длинную бороду. Но участники считают, что одной номинации будет недостаточно. "По нескольким параметрам нужно оценивать бороду, потому что она у всех индивидуальна. Как и коса, как и наряды, как и каждый человек - индивидуален. Пока участвую в конкурсе "Борода", а дальше будет видно", - сказал участник конкурса на самую длинную бороду Николай Ющенко.

Обладателей роскошной бороды и косы организаторы приглашают поучаствовать в конкурсе. Для этого достаточно зарегистрироваться перед началом мероприятия. Напомним, фестиваль пройдёт 11 июля на восточной стороне острова Татышев, начало в 16:00.


Вероника УСКОВА
АРХИВ 
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