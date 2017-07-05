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05.07.17 20:50 В Солнечном в разгаре несколько важных строек



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В детском саду №215 воспитывается больше 200 ребятишек. Но каждый день им с родителями приходится добираться до сада почти километр от остановки. По поручению главы города вопрос решён. К осени на месте стоянки машин возле учреждения появится дополнительный остановочный пункт. Солнечный в целом за лето должен преобразиться.

Пожалуй, самый масштабный проект, который сейчас реализуется в Солнечном - строительство двухполосной дороги. Она свяжет 60 лет образования СССР и проектируемый участок проспекта Молодёжный. Появлением новой дороги жители довольны.

"Я наблюдаю, она постоянно делается, и делается больших размеров, широкая, у нас там и дальше микрорайоны растут, нам обещала администрация автобусы, потому что мы тут сколько живём, постоянно ножками, особенно те, кто с детьми", - отметила жительница микрорайона Солнечный Надежда Веселова.

По дороге на Соколовской, пообещали, обязательно пойдут автобусы. А это уже новый асфальт на основной улице микрорайона - 60 лет образования СССР. Здесь планируют отремонтировать полтора километра. "Правильно, что внимание уделяется не только центральной части города, потому что микрорайон Солнечный в последнее время стал активно развиваться", - отметил член Общественной палаты Красноярска Сергей Каташин.

Также в Солнечном вскоре появится новая школа. "Я надеюсь, что в течение ближайших полутора лет этот объект будет возведён. Это сложная задача, школа большая, на 1280 мест. На границе микрорайонов Нанжуль-Солнечный и 5-го микрорайона Солнечного должен быть возведён ещё один детский сад", - сказал глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Все дорожные объекты в Солнечном пообещали сдать к осени.


Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
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