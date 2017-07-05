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05.07.17 17:24 Красноярские автовладельцы жалуются на проблемы с оформлением ОСАГО





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- Три компании объехали. Везде либо предлагают через Интернет сделать страховку, чтобы очередь не стоять, а если очередь стоять, то это записываться вперёд на 2 на 3 дня, это сложно.



- Вчера записались в "Сибирский спас", приехали сегодня, а они говорят - всё, у нас лицензии нет.



Так что происходит на страховом рынке автогражданской ответственности? Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45.





В Красноярском крае новая волна проблем с ОСАГО. Причём федеральные страховые компании не просто навязывают дополнительные услуги, они вообще стараются не страховать автогражданскую ответственность. В тех же компаниях, которые работают строго по закону и страхуют водителей, образовываются длинные очереди, поскольку автовладельцы, не желая становиться нарушителями, ринулись туда.Так что происходит на страховом рынке автогражданской ответственности? Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45.















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