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05.07.17 20:45 В Норильске нетрезвая компания избила врача скорой





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Полиция составила материалы по статьям "хулиганство" и "побои". Штраф, арест или исправительные работы - наказание для дебоширов выберет суд. А пострадавший эскулап превратился в пациента - получил закрытую черепно-мозговую травму и лечится амбулаторно.







Сегодня ночью в Норильске врачам скорой пришлось самим звать на помощь. Реанимационная бригада приехала на вызов - пациент бился в судорогах. Подвыпившая компания пыталась уложить друга в машину медиков. После словесного замечания двое парней набросились на фельдшера с кулаками.Полиция составила материалы по статьям "хулиганство" и "побои". Штраф, арест или исправительные работы - наказание для дебоширов выберет суд. А пострадавший эскулап превратился в пациента - получил закрытую черепно-мозговую травму и лечится амбулаторно.











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