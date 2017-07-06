ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





06.07.17 11:48 Спецназовцы ГУФСИН осваивают паралёты



Фото
Подготовка - едва ли не самая важная часть полёта. Тут не бывает мелочей, ещё на земле всё нужно тщательно проверить. Двигатель установлен немецкий, мощностью 55 лошадиных сил, в него заливают обычный 98-й бензин. Собирают такие паралёты, как ни странно, в Красноярске.

Пилотируют летательный аппарат бойцы спецназа ГУФСИН, их отбирали из спортсменов с богатым опытом парашютных прыжков. Основное назначение паралёта, конечно, связано с обеспечением безопасности в пенитенциарных учреждениях. Беглецов легко обнаружить с воздуха и при необходимости задержать их может сам пилот. Но теперь появилось и вполне мирное, гражданское применение аппарата.

"Прежде всего это, конечно, было для розыска и задержания сбежавших осуждённых. В дальнейшем мы пришли к тому, что у него гораздо шире функционал. В том числе это видеофиксация спецмероприятий, облёт лесосырьевой базы на предупреждение пожаров", - пояснил заместитель начальника отдела специального назначения ГУФСИН России по Красноярскому краю Александр Дульнев.

К счастью, побеги заключённых сегодня случаются крайне редко, поэтому паралёт активно используют для патрулирования лесов на предмет незаконных вырубок и для раннего обнаружения возгораний. В пожароопасный период сотрудничают с МЧС. "Запас хода у него примерно 180 километров, непрерывное время нахождения в воздухе около 3-х часов. За это время можно очень большое пространство облететь", - рассказал пилот Алексей.

Летательный аппарат используют и при розыске пропавших людей - например, в тайге, а также для координации действий поисковых групп на земле. С воздуха хорошо заметны человеческие фигуры. Пока это единственный в краевом ГУФСИН паралёт, но в спецназе отмечают, что при необходимости могут получить в своё распоряжение ещё один летательный аппарат. Кроме того, на службе стоят и квадрокоптеры. Всё больше в исправительных учреждениях берут на вооружение крылатые машины.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.