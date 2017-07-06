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06.07.17 11:48 Спецназовцы ГУФСИН осваивают паралёты





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Пилотируют летательный аппарат бойцы спецназа ГУФСИН, их отбирали из спортсменов с богатым опытом парашютных прыжков. Основное назначение паралёта, конечно, связано с обеспечением безопасности в пенитенциарных учреждениях. Беглецов легко обнаружить с воздуха и при необходимости задержать их может сам пилот. Но теперь появилось и вполне мирное, гражданское применение аппарата.



"Прежде всего это, конечно, было для розыска и задержания сбежавших осуждённых. В дальнейшем мы пришли к тому, что у него гораздо шире функционал. В том числе это видеофиксация спецмероприятий, облёт лесосырьевой базы на предупреждение пожаров", - пояснил заместитель начальника отдела специального назначения ГУФСИН России по Красноярскому краю Александр Дульнев.



К счастью, побеги заключённых сегодня случаются крайне редко, поэтому паралёт активно используют для патрулирования лесов на предмет незаконных вырубок и для раннего обнаружения возгораний. В пожароопасный период сотрудничают с МЧС. "Запас хода у него примерно 180 километров, непрерывное время нахождения в воздухе около 3-х часов. За это время можно очень большое пространство облететь", - рассказал пилот Алексей.



Летательный аппарат используют и при розыске пропавших людей - например, в тайге, а также для координации действий поисковых групп на земле. С воздуха хорошо заметны человеческие фигуры. Пока это единственный в краевом ГУФСИН паралёт, но в спецназе отмечают, что при необходимости могут получить в своё распоряжение ещё один летательный аппарат. Кроме того, на службе стоят и квадрокоптеры. Всё больше в исправительных учреждениях берут на вооружение крылатые машины.





Подготовка - едва ли не самая важная часть полёта. Тут не бывает мелочей, ещё на земле всё нужно тщательно проверить. Двигатель установлен немецкий, мощностью 55 лошадиных сил, в него заливают обычный 98-й бензин. Собирают такие паралёты, как ни странно, в Красноярске.Пилотируют летательный аппарат бойцы спецназа ГУФСИН, их отбирали из спортсменов с богатым опытом парашютных прыжков. Основное назначение паралёта, конечно, связано с обеспечением безопасности в пенитенциарных учреждениях. Беглецов легко обнаружить с воздуха и при необходимости задержать их может сам пилот. Но теперь появилось и вполне мирное, гражданское применение аппарата."Прежде всего это, конечно, было для розыска и задержания сбежавших осуждённых. В дальнейшем мы пришли к тому, что у него гораздо шире функционал. В том числе это видеофиксация спецмероприятий, облёт лесосырьевой базы на предупреждение пожаров", - пояснил заместитель начальника отдела специального назначения ГУФСИН России по Красноярскому краю Александр Дульнев.К счастью, побеги заключённых сегодня случаются крайне редко, поэтому паралёт активно используют для патрулирования лесов на предмет незаконных вырубок и для раннего обнаружения возгораний. В пожароопасный период сотрудничают с МЧС. "Запас хода у него примерно 180 километров, непрерывное время нахождения в воздухе около 3-х часов. За это время можно очень большое пространство облететь", - рассказал пилот Алексей.Летательный аппарат используют и при розыске пропавших людей - например, в тайге, а также для координации действий поисковых групп на земле. С воздуха хорошо заметны человеческие фигуры. Пока это единственный в краевом ГУФСИН паралёт, но в спецназе отмечают, что при необходимости могут получить в своё распоряжение ещё один летательный аппарат. Кроме того, на службе стоят и квадрокоптеры. Всё больше в исправительных учреждениях берут на вооружение крылатые машины. Роман РЫКОВ











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