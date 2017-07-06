|
|
|
| НОВОСТИ | Происшествия
|06.07.17 17:24 Житель посёлка Унер нашёл гранату на чердаке дома
В посёлке Унер местный житель нашёл на чердаке дома гранату. Прибывшие на место сапёры осмотрели находку и установили, что это граната Ф-1, так называемая "лимонка". Она находилась в боевом состоянии с запалом, то есть могла взорваться в любой момент.
Специалисты поместили снаряд в специальный защитный контейнер, вывезли на полигон, где уничтожили. Как граната могла оказаться на чердаке жилого дома, неизвестно.
|
|