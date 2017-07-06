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06.07.17 17:24 Житель посёлка Унер нашёл гранату на чердаке дома





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Специалисты поместили снаряд в специальный защитный контейнер, вывезли на полигон, где уничтожили. Как граната могла оказаться на чердаке жилого дома, неизвестно.







В посёлке Унер местный житель нашёл на чердаке дома гранату. Прибывшие на место сапёры осмотрели находку и установили, что это граната Ф-1, так называемая "лимонка". Она находилась в боевом состоянии с запалом, то есть могла взорваться в любой момент.Специалисты поместили снаряд в специальный защитный контейнер, вывезли на полигон, где уничтожили. Как граната могла оказаться на чердаке жилого дома, неизвестно.







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