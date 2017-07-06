ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





06.07.17 20:55 Красноярцам показали спектакль о жизни и творчестве Корнея Чуковского



Фото
"Чудо-чудо-человек" - это спектакль о детстве и о большом ребёнке Корнее Чуковском. Воспоминания об авторе чередуются с его знаменитыми стихами, которые талантливо разложены на звуки и голоса. Чтобы создать постановку, актёрам (это студенты четвёртого курса Школы-студии МХАТ) пришлось изрядно потрудиться.

"Они ездили по местам Корнея Чуковского, исследовали, перечитали огромное количество литературы. У них была встреча с Константином Аркадьевичем Райкиным, который лично был знаком с Чуковским", - рассказал Режиссёр-педагог Школы-студии МХАТ Илья Бочарников.

Окунуться в детство с головой зрители смогли абсолютно бесплатно. Спектакль прошёл в рамках проекта "Русал-Фестиваль", который существует с 2015 года. "У Русал-Фестиваля есть несколько компонентов: кино, театр, есть спортивные - велонаправление, есть наука. В данном случае в этом году Красноярску и не только повезло. Потому что у нас очень интересное событие, это подарок городу, подарок металлургам", - пояснил заместитель директора алюминиевого дивизиона ОК "Русал" Сергей Попов.

Русал-Фестиваль проходит в городах Сибири, Урала, Поволжья и северо-запада России - везде, где есть предприятия компании. В этом году проект и вовсе стал международным - в список вошёл Ереван.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.