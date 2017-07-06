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06.07.17 20:55 Красноярцам показали спектакль о жизни и творчестве Корнея Чуковского





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"Они ездили по местам Корнея Чуковского, исследовали, перечитали огромное количество литературы. У них была встреча с Константином Аркадьевичем Райкиным, который лично был знаком с Чуковским", - рассказал Режиссёр-педагог Школы-студии МХАТ Илья Бочарников.



Окунуться в детство с головой зрители смогли абсолютно бесплатно. Спектакль прошёл в рамках проекта "Русал-Фестиваль", который существует с 2015 года. "У Русал-Фестиваля есть несколько компонентов: кино, театр, есть спортивные - велонаправление, есть наука. В данном случае в этом году Красноярску и не только повезло. Потому что у нас очень интересное событие, это подарок городу, подарок металлургам", - пояснил заместитель директора алюминиевого дивизиона ОК "Русал" Сергей Попов.



Русал-Фестиваль проходит в городах Сибири, Урала, Поволжья и северо-запада России - везде, где есть предприятия компании. В этом году проект и вовсе стал международным - в список вошёл Ереван.





"Чудо-чудо-человек" - это спектакль о детстве и о большом ребёнке Корнее Чуковском. Воспоминания об авторе чередуются с его знаменитыми стихами, которые талантливо разложены на звуки и голоса. Чтобы создать постановку, актёрам (это студенты четвёртого курса Школы-студии МХАТ) пришлось изрядно потрудиться."Они ездили по местам Корнея Чуковского, исследовали, перечитали огромное количество литературы. У них была встреча с Константином Аркадьевичем Райкиным, который лично был знаком с Чуковским", - рассказал Режиссёр-педагог Школы-студии МХАТ Илья Бочарников.Окунуться в детство с головой зрители смогли абсолютно бесплатно. Спектакль прошёл в рамках проекта "Русал-Фестиваль", который существует с 2015 года. "У Русал-Фестиваля есть несколько компонентов: кино, театр, есть спортивные - велонаправление, есть наука. В данном случае в этом году Красноярску и не только повезло. Потому что у нас очень интересное событие, это подарок городу, подарок металлургам", - пояснил заместитель директора алюминиевого дивизиона ОК "Русал" Сергей Попов.Русал-Фестиваль проходит в городах Сибири, Урала, Поволжья и северо-запада России - везде, где есть предприятия компании. В этом году проект и вовсе стал международным - в список вошёл Ереван. Владислав ТАМОШАУСКАС











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