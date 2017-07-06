НОВОСТИ | Общество













06.07.17 17:26 Отсроченных платежей для подрядчиков больше не будет





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Однако теперь подобное не позволяет делать 44-й федеральный закон, в него внесены изменения. Глава Красноярска рассказал, контролировать качество будут лабораторные исследования.



"Оплата не будет осуществлена до тех пор, пока не будут представлены документы на проведение дополнительных испытаний, и если эти испытания покажут отрицательный результат, то есть не будут соблюдены нормативы, эти работы оплачиваться не будут. В любом случае материалы, касающиеся результатов лабораторных испытаний, будут размещены на сайте администрации города", - пояснил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.







Отсроченных платежей для подрядчиков больше не будет. Теперь за уложенный асфальт или бордюр дорожные компании деньги будут получать практически сразу. Напомним, ранее в Красноярске действовала следующая схема: изначально платили лишь часть суммы по контракту, а остальное - через год. И то при условии, если продукт окажется качественным.Однако теперь подобное не позволяет делать 44-й федеральный закон, в него внесены изменения. Глава Красноярска рассказал, контролировать качество будут лабораторные исследования."Оплата не будет осуществлена до тех пор, пока не будут представлены документы на проведение дополнительных испытаний, и если эти испытания покажут отрицательный результат, то есть не будут соблюдены нормативы, эти работы оплачиваться не будут. В любом случае материалы, касающиеся результатов лабораторных испытаний, будут размещены на сайте администрации города", - пояснил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.







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