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НОВОСТИ | Общество





06.07.17 17:22 В Красноярске появился пункт бесплатного проката детских автокресел



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Первые клиенты появились ещё до открытия центра по прокату детских автокресел. У этой семьи для своего ребёнка удерживающее устройство есть, а для племянника на время поездки на озера Хакасии пришлось бы арендовать.

Кресла выдаются в прокат бесплатно. Чтобы их получить, необходим только паспорт. Максимальной срок аренды - две недели. Услуга рассчитана на водителей, которым необходимо, например, встретить ребёнка в аэропорту, перевезти в больницу, на отдых и так далее. Предусмотрены и штрафы за невозврат.

Случаи бывают всякие, всё решается в индивидуальном порядке, но если кресло не возвращается длительное время, то составляется протокол и придётся возместить стоимость удерживающего устройства. Можно попасть и на доску позора в социальных сетях.

Идея бесплатного проката родилась в краевой ГИБДД в начале года. Несколько человек отдали свои кресла безвозмездно. Сотрудники обращались и в магазины, но откликнулась лишь одна фирма. Удалось собрать 12 удерживающих устройств. Три забрали во время съёмок сюжета.

ДТП с участием детей особенно летом резко возрастает. Как правило, если ребёнок в удерживающем устройстве, гибели удаётся избежать. Как в случае в Ермаковском районе. Машина попала под грузовик, двое детей 6 и 1,5 лет были пристёгнуты специальными устройствами.

В том, что услуга будет востребована, никто не сомневается, но на всех желающих кресел может не хватить. Госавтоинспекторы обращаются к красноярцам с просьбой поддержать инициативу и передать удерживающее устройство, если в нём уже нет необходимости.


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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