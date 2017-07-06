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|06.07.17 17:20 Стоящий на подоконнике 4 этажа ребёнок привлёк внимание красноярцев
В Свердловском районе Красноярска маленький ребёнок остался без присмотра у открытого окна. Такое видео опубликовали красноярцы в социальных сетях. Очевидцы заметили, что на подоконнике четвёртого этажа стоит мальчик. Автор попыталась привлечь внимание взрослых криком, но чем закончилась ситуация, неизвестно - запись прерывается.
Красноярцы пишут, что аналогичную ситуацию из окна этой квартиры видят регулярно. В полиции сообщили, что об инциденте узнали только от журналистов, на место уже выехал инспектор по делам несовершеннолетних.
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