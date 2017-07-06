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06.07.17 17:27 На службу в научные роты отправились трое красноярских призывников





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Научные роты созданы в 2013 году по указу президента. Размещаются они на базе научно-исследовательских учреждений, высших военно-учебных заведений министерства обороны России и воинский частей. Эти роты предназначены для выполнения научно-прикладных задач по заказу органов военного управления, для проведения инновационных исследований в интересах укрепления обороноспособности нашей страны. Таким образом, они готовят кадры для оборонно-промышленного комплекса России. Военный комиссариат Красноярского края с 2014 года отправил в научные роты 19 человек.



"Они будут заниматься научно-исследовательской работой. Два призывника направляются в военно-учебный научный центр ВВС в город Воронеж, один призывник из Канского военкомата будет служить в военной академии материально-технического обеспечения в Петербурге", - сообщил начальник отделения организации и проведения призыва военного комиссариата Красноярского края Игорь Аникутин.



- Это престижно - отслужить в научной роте. В дальнейшем есть возможность остаться там и работать.



- Это прекрасный опыт, можно получить новые навыки, которые пригодятся и на гражданке, если я решу работать на благо российской науки.



На службу красноярские призывники, отобранные в научные роты, отправятся уже завтра.





В этом году от Красноярского края в научные роты отправятся три призывника. Чтобы попасть туда, им пришлось пройти строгий отбор. Одно из главных требований - наличие высшего образования, средний балл не ниже 4,5 и обязательное наличие научных публикаций.Научные роты созданы в 2013 году по указу президента. Размещаются они на базе научно-исследовательских учреждений, высших военно-учебных заведений министерства обороны России и воинский частей. Эти роты предназначены для выполнения научно-прикладных задач по заказу органов военного управления, для проведения инновационных исследований в интересах укрепления обороноспособности нашей страны. Таким образом, они готовят кадры для оборонно-промышленного комплекса России. Военный комиссариат Красноярского края с 2014 года отправил в научные роты 19 человек."Они будут заниматься научно-исследовательской работой. Два призывника направляются в военно-учебный научный центр ВВС в город Воронеж, один призывник из Канского военкомата будет служить в военной академии материально-технического обеспечения в Петербурге", - сообщил начальник отделения организации и проведения призыва военного комиссариата Красноярского края Игорь Аникутин.На службу красноярские призывники, отобранные в научные роты, отправятся уже завтра. Екатерина МАЗАЛЬКОВА

















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