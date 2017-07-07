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07.07.17 08:47 На междугородных перевозках в крае работают несправные автобусы





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Водитель даже высадил их не в пункте назначения, а на окраине Красноярска. Мы обратились к диспетчеру этого маршрута.



- У меня нет никакой информации. Все автобусы пришли, пассажиры доехали.



Сам маршрут начинается не с автовакзала на Взлётке, а через дорогу от него. Билетная касса ютится в ларьке с микрокредитами и шаурмой. На поломку во время рейса там смотрят философски:



- Автобус, трамвай, троллейбус - мы все садимся и подвергаем себя опасности.



Год назад компания лишилась статуса официального перевозчика - не смогли выдержать жёсткие требования Минтранса. Теперь возят людей как заказной автобус - что-то вроде маршрутного такси по заявкам жителей. "Перевозчик был за период 2016-17 годов проверен 9 раз, выявлено 17 нарушений. Отсутствие карт тахографа у водителей, по экологии составлялись административные материалы, непредоставление пассажирам информации о страховщике", - сообщил заместитель главного государственного инспектора Госавтодорнадзора Игорь Шилин.



И это ещё не худший вариант, заявили в автонадзоре. В крае около десяти официальных маршрутов не имеют постоянного перевозчика. Компания занимает социальную нишу - без них сельчане не смогли бы добраться в Красноярск. Однако халатность на трассе - это один шаг до трагедии. Напомним, два года назад в ДТП с междугородными автобусами под Козулькой и Балахтой погибли 22 человека.





Мальчишки показывают, как накануне в автобусе их болтало. Вместе с мамой ездили в деревню к бабушке. Из Кононова в Красноярск добирались с риском для жизни, считает Наталья. "Оказалось, что у него рессоры сломанные. Всех пересаживали на правую сторону. Мы сидели почти сзади. Задние колёса болтались, звук еще такой был", - рассказывает пассажирка сломанного автобуса.Водитель даже высадил их не в пункте назначения, а на окраине Красноярска. Мы обратились к диспетчеру этого маршрута.Сам маршрут начинается не с автовакзала на Взлётке, а через дорогу от него. Билетная касса ютится в ларьке с микрокредитами и шаурмой. На поломку во время рейса там смотрят философски:Год назад компания лишилась статуса официального перевозчика - не смогли выдержать жёсткие требования Минтранса. Теперь возят людей как заказной автобус - что-то вроде маршрутного такси по заявкам жителей. "Перевозчик был за период 2016-17 годов проверен 9 раз, выявлено 17 нарушений. Отсутствие карт тахографа у водителей, по экологии составлялись административные материалы, непредоставление пассажирам информации о страховщике", - сообщил заместитель главного государственного инспектора Госавтодорнадзора Игорь Шилин.И это ещё не худший вариант, заявили в автонадзоре. В крае около десяти официальных маршрутов не имеют постоянного перевозчика. Компания занимает социальную нишу - без них сельчане не смогли бы добраться в Красноярск. Однако халатность на трассе - это один шаг до трагедии. Напомним, два года назад в ДТП с междугородными автобусами под Козулькой и Балахтой погибли 22 человека. Роман РЫКОВ











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