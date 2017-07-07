НОВОСТИ | Общество













07.07.17 09:03 В Красноярске ищут нового подрядчика по отлову бродячих собак





Фото



"В Центральном районе их очень много, потому что частный сектор ещё есть, они там скапливаются целыми стаями. Ночью очень сильно кусаются. Стаи по 8-10 собак бегают, это серьёзно", - рассказал житель Центрального района Красноярска Игорь Демко.



Сейчас время рождения щенков. В Северо-Западном районе сердобольные граждане выхаживают сразу 11 малышей, которые появились на свет в придорожной яме. По сути, 11 щенков - это готовая полноценная свора бродячих собак. Это сейчас они милые и пушистые, но если ничего не предпринимать, через совсем небольшое время они превратятся в грозных хищников, которые будут представлять серьёзную опасность для окружающих.



"Полноценная свора получится. Но у нас есть помощница, которая нам помогает их подкармливать, нам пообещали, что их пристроят. Что они не будут во дворе, потому что свора - они агрессивные обычно, когда поодиночке, они боятся", - сказала жительница Северо-Западного района Красноярска Вера Воробьёва.



Этих щенков, скорее всего, ждёт не улица, а новые хозяева. Кстати, в условия конкурса по отлову животных внесены существенные изменения, теперь ощенившуюся собаку вместе с отпрысками отправят прямиком к зоозащитникам.



"У нас на территории города никаких облав на собак не производится. Сколько есть заявок от жителей, столько собак и отлавливают. Только по заявкам жителей бригада выезжает, отлавливает собаку, при осмотре выясняется, нужна ли кастрация, стерилизация, передержка, либо она должна быть подвергнута эвтаназии", - пояснила", - пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Нажалова.



Пока неизвестно, кто будет отлавливать собак в ближайшие месяцы, конкурс проводится анонимно, победу одержит та организация, которая предложит наименьшую цену от стартовой, а она составляет 2,5 миллиона рублей. Итоги огласят 7 июля.





Это как раз тот случай, когда количество побеждает качество. Бродячих собак ловят, стерилизуют, отправляют в приют, но на воле их становится только больше. Особенно страдают районы, где есть частный сектор."В Центральном районе их очень много, потому что частный сектор ещё есть, они там скапливаются целыми стаями. Ночью очень сильно кусаются. Стаи по 8-10 собак бегают, это серьёзно", - рассказал житель Центрального района Красноярска Игорь Демко.Сейчас время рождения щенков. В Северо-Западном районе сердобольные граждане выхаживают сразу 11 малышей, которые появились на свет в придорожной яме. По сути, 11 щенков - это готовая полноценная свора бродячих собак. Это сейчас они милые и пушистые, но если ничего не предпринимать, через совсем небольшое время они превратятся в грозных хищников, которые будут представлять серьёзную опасность для окружающих."Полноценная свора получится. Но у нас есть помощница, которая нам помогает их подкармливать, нам пообещали, что их пристроят. Что они не будут во дворе, потому что свора - они агрессивные обычно, когда поодиночке, они боятся", - сказала жительница Северо-Западного района Красноярска Вера Воробьёва.Этих щенков, скорее всего, ждёт не улица, а новые хозяева. Кстати, в условия конкурса по отлову животных внесены существенные изменения, теперь ощенившуюся собаку вместе с отпрысками отправят прямиком к зоозащитникам."У нас на территории города никаких облав на собак не производится. Сколько есть заявок от жителей, столько собак и отлавливают. Только по заявкам жителей бригада выезжает, отлавливает собаку, при осмотре выясняется, нужна ли кастрация, стерилизация, передержка, либо она должна быть подвергнута эвтаназии", - пояснила", - пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Нажалова.Пока неизвестно, кто будет отлавливать собак в ближайшие месяцы, конкурс проводится анонимно, победу одержит та организация, которая предложит наименьшую цену от стартовой, а она составляет 2,5 миллиона рублей. Итоги огласят 7 июля. Дмитрий БЫЗОВ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













