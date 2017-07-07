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07.07.17 11:53 Красноярцев под гипнозом заставляют покупать в кредит дорогостоящую посуду





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"Гражданским кодексом Российской Федерации предусматривается возможность расторжения данных договоров, если одна из сторон находилась под каким-либо психологическим или другим воздействием. В данном случае потребители имеют возможность обратиться в суд, доказать, что они находились под психологическим воздействием и договор может быть расторгнут", - пояснила пресс-секретарь Роспотребнадзора по Красноярскому краю Наталья Краснопеева.







Красноярцев под гипнозом заставляют покупать дорогостоящую посуду в кредит. В Роспотребнадзоре заявили: от жителей краевого центра стали массово поступать жалобы на продавцов немецкой посуды. По телефону приглашают на презентацию "чудо-кастрюль", при этом просят взять паспорт для подтверждения личности. А уже в офисе потенциальных клиентов буквально вынуждают купить дорогую посуду. По мнению пострадавших, их подвергли сильнейшему гипнозу, в результате чего они согласились оформить кредит на покупку стоимостью от 60 до 90 тысяч рублей."Гражданским кодексом Российской Федерации предусматривается возможность расторжения данных договоров, если одна из сторон находилась под каким-либо психологическим или другим воздействием. В данном случае потребители имеют возможность обратиться в суд, доказать, что они находились под психологическим воздействием и договор может быть расторгнут", - пояснила пресс-секретарь Роспотребнадзора по Красноярскому краю Наталья Краснопеева.











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