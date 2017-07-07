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07.07.17 11:53 Красноярцев под гипнозом заставляют покупать в кредит дорогостоящую посуду



Фото
Красноярцев под гипнозом заставляют покупать дорогостоящую посуду в кредит. В Роспотребнадзоре заявили: от жителей краевого центра стали массово поступать жалобы на продавцов немецкой посуды. По телефону приглашают на презентацию "чудо-кастрюль", при этом просят взять паспорт для подтверждения личности. А уже в офисе потенциальных клиентов буквально вынуждают купить дорогую посуду. По мнению пострадавших, их подвергли сильнейшему гипнозу, в результате чего они согласились оформить кредит на покупку стоимостью от 60 до 90 тысяч рублей.

"Гражданским кодексом Российской Федерации предусматривается возможность расторжения данных договоров, если одна из сторон находилась под каким-либо психологическим или другим воздействием. В данном случае потребители имеют возможность обратиться в суд, доказать, что они находились под психологическим воздействием и договор может быть расторгнут", - пояснила пресс-секретарь Роспотребнадзора по Красноярскому краю Наталья Краснопеева.
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