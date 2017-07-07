В городе Назарово пенсионерка с синдромом Плюшкина накопила в своей квартире столько мусора, что вывозить его пришлось трактором. Кроме того, она держала в однокомнатной квартире около 15 собак. Из-за этого в доме появились грызуны и насекомые.
Сейчас пенсионерку при помощи полицейских отправили в лечебницу, где она давно состоит на учёте врачей. Пока старушка поправляет здоровье, собак раздали новым хозяевам и вывезли на свалку весь накопившийся мусор, для этого даже пришлось использовать трактор с ковшом.
Известно, что квартиру приводят в порядок не первый раз, но спустя несколько дней после возвращения из больницы женщина снова начинает приносить домой мусор с городских свалок и заводит животных.