НОВОСТИ | Общество













07.07.17 11:47 Захламлённую квартиру назаровской пенсионерки расчищали с помощью трактора





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Сейчас пенсионерку при помощи полицейских отправили в лечебницу, где она давно состоит на учёте врачей. Пока старушка поправляет здоровье, собак раздали новым хозяевам и вывезли на свалку весь накопившийся мусор, для этого даже пришлось использовать трактор с ковшом.



Известно, что квартиру приводят в порядок не первый раз, но спустя несколько дней после возвращения из больницы женщина снова начинает приносить домой мусор с городских свалок и заводит животных.







В городе Назарово пенсионерка с синдромом Плюшкина накопила в своей квартире столько мусора, что вывозить его пришлось трактором. Кроме того, она держала в однокомнатной квартире около 15 собак. Из-за этого в доме появились грызуны и насекомые.Сейчас пенсионерку при помощи полицейских отправили в лечебницу, где она давно состоит на учёте врачей. Пока старушка поправляет здоровье, собак раздали новым хозяевам и вывезли на свалку весь накопившийся мусор, для этого даже пришлось использовать трактор с ковшом.Известно, что квартиру приводят в порядок не первый раз, но спустя несколько дней после возвращения из больницы женщина снова начинает приносить домой мусор с городских свалок и заводит животных.











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