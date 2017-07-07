НОВОСТИ | Происшествия













07.07.17 11:45 На улице Грунтовая сбили пешехода





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Известно, что в результате ДТП пешеход был госпитализирован с тяжёлыми травмами. Также полицейские подтвердили, водитель в момент аварии был трезв. Сейчас ведётся расследование происшествия.







В Красноярске на улице Грунтовая молодой водитель сбил пешехода, который решил перебежать дорогу в неположенном месте. Инцидент зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.Известно, что в результате ДТП пешеход был госпитализирован с тяжёлыми травмами. Также полицейские подтвердили, водитель в момент аварии был трезв. Сейчас ведётся расследование происшествия.











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