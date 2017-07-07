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07.07.17 17:20 При взрыве на руднике "Заполярный" погибли четверо шахтёров





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"На месте продолжают работу четыре отделения военизированного горноспасательного отряда, сотрудники Норильского пожарно-спасательного гарнизона, следственно-оперативная группа. В главном управлении развёрнут оперативный штаб. Эвакуация продолжается в плановом порядке, проходит организованно. На месте работают 43 человека и 7 единиц техники. В администрации Норильска организованна горячая линия, по которой можно уточнить списки эвакуированных и пострадавших", - сообщил начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Евгений Вершинин.







При взрыве газа на руднике "Заполярный" в Норильске погибли четыре шахтёра. Хлопок произошёл на четвёртом участке рудника около 10 часов утра, предположительно взорвались пары метана. Всего на момент ЧП в шахте находилось 165 человек. Сейчас все шахтёры эвакуированы, семеро из них пострадали и госпитализированы. По данному факту проверку уже начал следственный комитет."На месте продолжают работу четыре отделения военизированного горноспасательного отряда, сотрудники Норильского пожарно-спасательного гарнизона, следственно-оперативная группа. В главном управлении развёрнут оперативный штаб. Эвакуация продолжается в плановом порядке, проходит организованно. На месте работают 43 человека и 7 единиц техники. В администрации Норильска организованна горячая линия, по которой можно уточнить списки эвакуированных и пострадавших", - сообщил начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Евгений Вершинин.











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