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07.07.17 17:29 Кубок Мундиаля-2018 привезут в Красноярск





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Путь кубка пролегает более чем через 50 стран, это самый длинный путь в истории трофея. Тур стартует в сентябре, кубок увидят в 24-х городах России от Владивостока до Калининграда. Красноярск станет первым, куда прибудет кубок, здесь он пробудет с 9 по 12 сентября, увидеть его сможет любой желающий бесплатно.







Красноярск станет первым городом России в туре Кубка чемпионата мира по футболу-2018. Маршрут спортивного трофея был объявлен на торжественной церемонии на стадионе "Лужники" в Москве, где всего через год эту награду поднимет капитан команды, победившей на чемпионате.Путь кубка пролегает более чем через 50 стран, это самый длинный путь в истории трофея. Тур стартует в сентябре, кубок увидят в 24-х городах России от Владивостока до Калининграда. Красноярск станет первым, куда прибудет кубок, здесь он пробудет с 9 по 12 сентября, увидеть его сможет любой желающий бесплатно.











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