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НОВОСТИ | Спорт





07.07.17 17:27 Хоккейный "Енисей" усилился тремя игроками



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Как будто никуда и не уезжали. Прошлый сезон Сергей Ломанов-младший и Алан Джусоев провели в шведской лиге, но стать чемпионами в Скандинавии не получилось. Привыкшие бороться только за "золото" снова примерили красную форму "Енисея".

"Я у шведов злился на отношение. Они более спокойно относятся к поражениям. Не так переживают, как мы, не анализируют. Всё у них на позитиве. Меня это злило", - пояснил нападающий ХК "Енисей" Сергей Ломанов.

"Россию стал любить больше после Швеции! И ценить те вещи, которые раньше не ценил", - добавил полузащитник ХК "Енисей" Алан Джусоев.

Кроме европейского опыта легендарная связка хоккеистов привезла сюда и шведского игрока. 20-летний Эрик Петерссон стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. "Надеюсь, мы найдем взаимопонимание с командой, с партнёрами и я принесу пользу команде", - сказал Новичок ХК "Енисей" Эрик Петерссон.

Так называемая работа на земле у хоккеистов будет проходить до августа. Затем "Енисей" отправится на сборы на крытые ледовые площадки сначала в Кемерово, а затем в Швецию. В этом сезоне отменили сдвоенные матчи - теперь игрокам будет легче восстанавливаться. Есть надежды и на честную игру со стороны всех клубов.

"Первый год, что мы начнём развиваться по-спортивному, по-хоккейному. Уйдут в прошлое интриги, аферные делишки, чем хоккей с мячом был "славен", - отметил главный тренер ХК "Енисей" Сергей Ломанов.

Пока появился лишь макет календаря. Ориентировочно команда сыграет перед своими болельщиками в ноябре. Пока стадион "Енисей" на реконструкции, матчи будут проходить на "Локомотиве" на улице Ленина.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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